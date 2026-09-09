Mendonça homologa delação de empresário sobre financiamento de ‘Dark Horse’

Antônio Carlos Freixo Júnior é dono de empresa investigada por supostos repasses de Daniel Vorcaro para a cinebiografia de Jair Bolsonaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou nesta quarta-feira (9) o acordo de delação premiada do empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, no âmbito das investigações sobre o financiamento de “Dark Horse”, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A proposta havia sido encaminhada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF na última quinta-feira (3). Freixo é dono da Entre Investimentos e Participações, empresa investigada por supostamente ter sido utilizada em repasses do banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento do filme.

Os recursos teriam sido enviados ao Havengate Development Fund, fundo sediado nos Estados Unidos responsável por administrar valores destinados ao projeto e encaminhá-los à Go Up Entertainment, produtora da obra.

O Havengate teria entre seus administradores Paulo Calixto, advogado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A colaboração de Freixo é a primeira relacionada especificamente ao caso “Dark Horse” e a segunda envolvendo as investigações sobre o Banco Master. João Carlos Mansur, ex-dono da gestora Reag, também firmou acordo de colaboração com a PGR.

Entenda o caso

As investigações apuram possíveis irregularidades na origem e no destino dos recursos utilizados para financiar “Dark Horse”. Uma das linhas de apuração busca esclarecer se todo o dinheiro repassado por Vorcaro foi efetivamente destinado à produção do filme.

Os investigadores também apuram a suspeita de que parte dos valores possa ter sido direcionada a Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado nega ter recebido recursos e afirma ter apenas cedido direitos de imagem para o projeto.

Go up

A Go Up Entertainment, produtora responsável por “The Dark Horse”, filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o repasse de mais US$ 1,6 milhão feito pelo empresário Daniel Vorcaro à produção foi declarado à Justiça de São Paulo.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (2), a produtora informou que o pagamento, revelado no dia anterior pela revista Piauí, ocorreu em setembro de 2025. Segundo a Go Up, a prestação de contas referente aos recursos foi apresentada à Justiça de São Paulo em 10 de junho de 2026.

Com o novo valor, o total das doações de Vorcaro para o filme chega a US$ 12,3 milhões. “A GO UP reitera que todos os recursos de capitalização recebidos para a produção do filme ‘The Dark Horse’ foram integralmente destinados à sua produção”, afirma a nota.

A produtora também informou que houve uma tentativa de transferência de uma nova parcela em outubro de 2025, mas a operação não foi concluída. “A produtora foi informada na época, de que teria ocorrido uma tentativa de realização de um último aporte de capitalização em outubro de 2025. Essa operação, entretanto, não foi processada e concluída no âmbito do sistema financeiro brasileiro e, consequentemente, os respectivos recursos não foram recebidos pelo fundo e disponibilizados à produção do filme.”

A Go Up Entertainment ressaltou ainda que todos os recursos de capitalização recebidos para a produção de “The Dark Horse” transitaram pelos canais formais do sistema financeiro, acompanhados da documentação e dos instrumentos contratuais correspondentes.

Segundo a produtora, os recursos também foram submetidos aos procedimentos bancários e regulatórios aplicáveis às operações internacionais.