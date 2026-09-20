JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Fast News 2ª Edição | 16h00 - 18h00
Política

Mulher de Moraes nega ‘vínculo pessoal’ com Vorcaro em viagem de jatinho

De acordo com escritório, vôos foram contratados pela empresa

Agência Brasil

Ministro do STF Alexandre de Moraes, ao lado da esposa Viviane Barci, quando chegou para sabatina no Senado que assegurou seu cargo
Ministro do STF Alexandre de Moraes, ao lado da esposa Viviane Barci HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO

O escritório de advocacia Barci de Moraes afirmou neste domingo (20) que não há vínculos pessoais nas contratações de viagens de táxi aéreo para os profissionais da banca.

A manifestação foi divulgada após a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, publicar um vídeo que mostra o desembarque do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moares e sua esposa, Viviane Barci, sócia do escritório, no aeroporto Santos Dumond, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025.

De acordo com as imagens, o prefixo do jatinho pertence à Prime Aviation, empresa que já teve o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como um de seus sócios.

Antes da decretação da liquidação do Banco Master pelo Banco Central, o escritório prestou serviços jurídicos ao banco.

Em nota à imprensa, o escritório disse que contratou viagens com a Prime Aviation, mas negou que Vorcaro tenha realizado voos com Viviane e o ministro

O escritório negou que a escolha da empresa ocorreu por motivos pessoais.

“A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation”, afirmou o escritório.

A relação entre o Master e o Barci de Moraes veio à tona no ano passado após a imprensa revelar a existência de um contrato de R$ 130 milhões para a prestação de serviços jurídicos, que foram suspensos após a liquidação da instituição.

Assuntos

continue lendo

Ministro Alexandre de Moraes, do STF Política Vorcaro mandou priorizar voo ‘de Barci’ na véspera de viagem de Moraes Mensagens mostram que ex-banqueiro orientou que viagem marcada para o dia 22 de agosto de 2025 fosse mantida; escritório da mulher do ministro nega vínculo pessoal
  1. Vídeo mostra Andrei, Lewandowski, Faria e Ciro Nogueira em evento com Vorcaro em Londres Jovem Pan · há 1 hora
  2. Tarifaço, Magnitsky, ‘química’ e facções: entenda a relação entre os governos Lula e Trump às vésperas de novo encontro Agência Brasil · há 2 horas
  3. Dino cita Master e determina revisão de regras da CVM Agência Brasil · há 5 horas
  4. Vídeo mostra Moraes e esposa desembarcando de jatinho ligado a Vorcaro, diz jornal Jovem Pan · há 6 horas