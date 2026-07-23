Nikolas comenta desculpas de Flávio à Michelle: ‘Pacificar é essencial para vitória’

O deputado federal afirmou que ainda que a militância de direita foque 'no inimigo'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que é preciso “pacificar para a vitória”, após vídeo publicado nesta quinta-feira (23) pelo senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro renovando pedido de desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após desentendimento entre os dois que veio a público em junho.

“Pacificar é essencial para vitória. O recado do Flávio Bolsonaro (mais uma vez) para militância é fundamental também: focar no nosso inimigo. Assim, retomaremos a presidência e venceremos!”, afirmou o deputado em sua conta no X.

A fala de Nikolas se refere ao pedido de Flávio no vídeo para que a militância de direita foque em “resgatar o Brasil”. “Faço um pedido aqui a nossa militância para gente olhar para frente e focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil”, disse o senador.

Mais cedo, Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para pedir desculpas à esposa de Jair Bolsonaro, e convidá-la para fazer parte da sua campanha eleitoral.

“Michelle, renovo o convite para caminharmos juntos, defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união. Tenho convicção que trabalhamos pelos mesmos objetivos”, disse Flávio.

Em outra parte do vídeo, o senador, que elogiou o trabalho da ex-primeira-dama no PL Mulher e o cuidado que ela tem o ex-presidente, declarou: “ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e peço mais uma vez desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Nunca foi minha intenção desrepeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”.

Michelle x Flávio

O atrito entre Michelle Bolsonaro e Flávio começou no dia 25 de junho quando a ex-primeira-dama compartilhou dois vídeos nas rede sociais em que disse ter sido humilhada pelo senador. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

O depoimento foi feito em vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Em resposta o senador disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que, se fez, “pede desculpas”.