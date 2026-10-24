Onde Flávio Bolsonaro teve seus maiores percentuais de votação no primeiro turno de 2026

Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso e Acre deram os maiores percentuais estaduais ao candidato do PL

Flávio Bolsonaro (PL) teve seus melhores desempenhos estaduais espalhados entre Norte, Sul e Centro-Oeste.

Roraima liderou com 71,06% dos votos válidos, seguido por Rondônia, com 67,45%, e Santa Catarina, com 66,65%.

Mato Grosso deu 65,15% ao senador e o Acre, 64,56%. O Paraná também ficou próximo de 60%, com 59,91%.

No ranking municipal, a concentração muda: oito dos dez municípios com maiores percentuais de Flávio estão na Região Sul.

Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, deu 87,02% ao candidato. Novo Progresso, no Pará, aparece em segundo, com 84,13%.

A combinação de vantagens altas em diferentes regiões ajudou Flávio a terminar o primeiro turno nacional na liderança com 47,03% dos votos válidos.