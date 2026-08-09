Paes desiste de debate e se torna alvo de ataques: ‘Homem de geleia’ e ‘agressor de mulheres’

Em uma dobradinha, Ruas acusou Paes de ter uma "trajetória de violência contra as mulheres"

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pré-candidato mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Estado, se tornou o principal alvo de ataques no primeiro debate com pré-candidatos ao Palácio Guanabara na noite deste domingo, 9. Paes desistiu de participar do encontro

O principal nome na disputa fluminense foi alvo de três candidatos: chamado de “homem geleia” por André Marinho (Novo), “agressor de mulheres” por Douglas Ruas (PL), e “aliado de milícia”, pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos).

Em uma dobradinha, Ruas acusou Paes de ter uma “trajetória de violência contra as mulheres”.

“O candidato Eduardo Paes, que faltou ao debate, tem uma trajetória de violência contra as mulheres”, afirmou o candidato do PL. “Quero dizer ao Eduardo Paes, que no meu governo, agressor de mulher vai para cadeia. E se a justiça soltar, nós vamos colocar uma tornozeleira eletrônica e vamos monitorar esse agressor, para que ele não mais chegue perto dessas vítimas.”

Ruas é o candidato apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e do grupo político do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), preso por envolvimento com o Comando Vermelho.

André Marinho, ex-aliado de Bolsonaro, criticou Paes por não ter cumprido a promessa de terminar o mandato na prefeitura do Rio.