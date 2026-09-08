Paes lidera disputa ao governo do RJ com 39%, diz Quaest
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8) mostra o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) com 39% das intenções de voto, contra 18% de Douglas Ruas (PL) na disputa ao governo do Rio de Janeiro. O ex-governador do Rio Anthony Garotinho (Republicanos) aparece com 8%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Os demais candidatos ao governo fluminense que pontuaram no levantamento foram:
- Cyro Garcia (PSTU): 2%;
- William Siri (PSOL): 1%;
- Coronel Busnello (Missão): 1%.
Brancos e nulos representaram 14%, e os indecisos foram 16% das respostas obtidas pela Quaest.
No levantamento anterior, de 25 de agosto, Paes tinha 37% das intenções, contra 14% de Ruas. Já Garotinho marcava 7% das respostas. Os candidatos Busnello, Garcia e Juliete tinham 1% das intenções cada, enquanto brancos e nulos somavam 16% e os indecisos eram 20% dos entrevistados.
A Quaest realizou 1.302 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo RJ-04768/2026.
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