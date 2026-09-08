Para destruir a questão ambiental, é só um salafrário assumir o governo deste país, diz Lula

Lula disse que seu governo vê a pauta ambiental não como um "discurso eleitoral", mas como uma "questão de sobrevivência da espécie humana"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, “para destruir” o meio ambiente, “é só um salafrário qualquer, que não gosta da questão ambiental, assumir o governo”.

Lula disse que seu governo vê a pauta ambiental não como um “discurso eleitoral”, mas como uma “questão de sobrevivência da espécie humana”.

“Para nós, a questão do clima não é um discurso eleitoral, é uma questão de sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Queria que vocês que estão aqui lembrassem que há menos de quatro anos a gente estava chorando, porque o discurso era: ‘Vamos quebrar a cerca para passar o gado’. A gente não pode esquecer. Não podemos ter memória curta. Para construir essas políticas que estamos anunciando, levou anos. Para destruir, não precisa ter nenhuma reunião. É só um salafrário qualquer, que não gosta da questão ambiental, assumir o governo para destruir tudo o que está sendo feito”, declarou.

Lula participou de cerimônia de demarcação de unidades de conservação nesta terça-feira, 8, no Palácio do Planalto, em alusão ao Dia da Amazônia. O presidente assinou decretos criando quatro reservas ambientais no Amazonas e ampliando um parque nacional no Piauí.