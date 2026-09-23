Quaest: Celina tem 33%, Grass 21% e Arruda 17% na disputa pelo governo do DF
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Celina Leão (PP) com 33% das intenções de voto para o governo do Distrito Federal. Leandro Grass (PT) aparece com 21%, enquanto Arruda (PSD) registra 17%.
Considerada a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Grass e Arruda estão tecnicamente empatados. Celina aparece numericamente à frente dos dois fora da margem de erro.
Na comparação com o levantamento anterior, Celina oscilou de 35% para 33%, enquanto Grass passou de 17% para 21%. Arruda foi de 18% para 17%. As variações de Celina e Arruda estão dentro da margem de erro; Grass registra variação nominal de quatro pontos.
Cenário com Arruda
- Celina Leão (PP): 33% — eram 35%
- Leandro Grass (PT): 21% — eram 17%
- Arruda (PSD): 17% — eram 18%
- Paula Belmonte (PSDB): 5% — eram 4%
- Cappelli (PSB): 2% — eram 2%
- Kiko Caputo (Novo): 2% — era 1%
- Professora Samara Mineiro (UP): 0% — era 1%
- Elisson (Agir): 0% — era 0%
- Professor Robson (PSTU): 0% — era 0%
- Expedito Mendonça (PCO): 0% — era 0%
- Rico Pinheiro (PRTB): 0% — era 0%
- Branco, nulo ou não vai votar: 8% — eram 7%
- Indecisos: 12% — eram 15%
Pela primeira vez, a Quaest também testou um cenário sem Arruda, Elisson e Rico Pinheiro, que tiveram as candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Os três recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os recursos ainda não foram julgados.
Cenário sem Arruda, Elisson e Rico Pinheiro
Nesse cenário, Celina aparece com 34%, seguida por Grass, com 23%. Paula Belmonte registra 7%.
- Celina Leão (PP): 34%
- Leandro Grass (PT): 23%
- Paula Belmonte (PSDB): 7%
- Kiko Caputo (Novo): 3%
- Cappelli (PSB): 2%
- Professora Samara Mineiro (UP): 1%
- Professor Robson (PSTU): 0%
- Expedito Mendonça (PCO): 0%
- Branco, nulo ou não vai votar: 15%
- Indecisos: 15%
Como esse segundo cenário é inédito, não há comparação com levantamentos anteriores.
Decisão de voto
Segundo a Quaest, 61% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, ante 55% na pesquisa anterior. Outros 38% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro; anteriormente, eram 45%.
A Quaest ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número DF-02596/2026.
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