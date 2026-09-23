JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Política

Quaest: Celina tem 33%, Grass 21% e Arruda 17% na disputa pelo governo do DF

Grass e Arruda estão tecnicamente empatados; pesquisa também testa cenário sem candidatos que tiveram registro indeferido pelo TRE-DF

Jovem Pan

Celina Leão
Celina Leão Reprodução/Jovem Pan News

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Celina Leão (PP) com 33% das intenções de voto para o governo do Distrito Federal. Leandro Grass (PT) aparece com 21%, enquanto Arruda (PSD) registra 17%.

Considerada a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Grass e Arruda estão tecnicamente empatados. Celina aparece numericamente à frente dos dois fora da margem de erro.

Na comparação com o levantamento anterior, Celina oscilou de 35% para 33%, enquanto Grass passou de 17% para 21%. Arruda foi de 18% para 17%. As variações de Celina e Arruda estão dentro da margem de erro; Grass registra variação nominal de quatro pontos.

Cenário com Arruda

  • Celina Leão (PP): 33% — eram 35%
  • Leandro Grass (PT): 21% — eram 17%
  • Arruda (PSD): 17% — eram 18%
  • Paula Belmonte (PSDB): 5% — eram 4%
  • Cappelli (PSB): 2% — eram 2%
  • Kiko Caputo (Novo): 2% — era 1%
  • Professora Samara Mineiro (UP): 0% — era 1%
  • Elisson (Agir): 0% — era 0%
  • Professor Robson (PSTU): 0% — era 0%
  • Expedito Mendonça (PCO): 0% — era 0%
  • Rico Pinheiro (PRTB): 0% — era 0%
  • Branco, nulo ou não vai votar: 8% — eram 7%
  • Indecisos: 12% — eram 15%

Pela primeira vez, a Quaest também testou um cenário sem Arruda, Elisson e Rico Pinheiro, que tiveram as candidaturas indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Os três recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os recursos ainda não foram julgados.

Cenário sem Arruda, Elisson e Rico Pinheiro

Nesse cenário, Celina aparece com 34%, seguida por Grass, com 23%. Paula Belmonte registra 7%.

  • Celina Leão (PP): 34%
  • Leandro Grass (PT): 23%
  • Paula Belmonte (PSDB): 7%
  • Kiko Caputo (Novo): 3%
  • Cappelli (PSB): 2%
  • Professora Samara Mineiro (UP): 1%
  • Professor Robson (PSTU): 0%
  • Expedito Mendonça (PCO): 0%
  • Branco, nulo ou não vai votar: 15%
  • Indecisos: 15%

Como esse segundo cenário é inédito, não há comparação com levantamentos anteriores.

Decisão de voto

Segundo a Quaest, 61% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, ante 55% na pesquisa anterior. Outros 38% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro; anteriormente, eram 45%.

A Quaest ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número DF-02596/2026.

Assuntos

continue lendo

Raquel Lyra e João Campos, candidatos em PE. Política Quaest: Raquel tem 41% e João Campos, 39% na disputa pelo governo de PE Governadora e ex-prefeito estão tecnicamente empatados; diferença caiu de seis para dois pontos percentuais
  1. STJ nega pedido de habeas corpos para Milton Leite e mantém prisão temporária Estadão Conteúdo · há 12 minutos
  2. Quaest: Michelle tem 26% e Leila, 19% na disputa pelo Senado no DF Jovem Pan · há 2 horas
  3. Quaest: Cleitinho tem 37% e Patrus, 16% na disputa pelo governo de MG Jovem Pan · há 2 horas
  4. Quaest: Paes tem 36% e Ruas, 23% na disputa pelo governo do RJ Jovem Pan · há 2 horas