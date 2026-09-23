Quaest: Raquel tem 41% e João Campos, 39% na disputa pelo governo de PE

Governadora e ex-prefeito estão tecnicamente empatados; diferença caiu de seis para dois pontos percentuais

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto para o governo de Pernambuco. João Campos (PSB) aparece com 39%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento de 8 de setembro, Raquel oscilou de 43% para 41%, enquanto João passou de 37% para 39%. As duas variações ocorreram dentro da margem de erro. Com isso, a diferença numérica entre os dois caiu de seis para dois pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão), ambos com 1%. Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram. Os indecisos somam 12%, enquanto 6% afirmam que votarão em branco, anularão ou não irão votar.

Confira os números

Raquel Lyra (PSD): 41% — eram 43%

— eram 43% João Campos (PSB): 39% — eram 37%

— eram 37% Ivan Moraes (PSOL): 1% — era 1%

— era 1% Renan Hallais (Missão): 1% — era 1%

— era 1% Professora Camila (UP): 0% — era 0%

— era 0% Victor Assis (PCO): 0% — era 0%

— era 0% Guilherme Fonseca (PSTU): 0% — era 0%

— era 0% Indecisos: 12% — eram 12%

— eram 12% Branco, nulo ou não vai votar: 6% — eram 6%

Segundo a Quaest, 79% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva, ante 76% na rodada anterior. Outros 20% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição, marcada para 4 de outubro; anteriormente, eram 23%.

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.