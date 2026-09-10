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PoderData/Aya: Flávio Bolsonaro tem 47% contra 45% de Lula em eventual 2º turno

Pesquisa mostrou que o senador se manteve numericamente à frente do chefe do Executivo pela segunda rodada seguida

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Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula
Flávio Bolsonaro oscilou dois pontos percentuais, enquanto Lula, um ponto percentual Carlos Moura/Agência Senado/Ueslei Marcelino/COP30

Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10) mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno. O parlamentar registra 47% das intenções de voto, enquanto o chefe do Executivo tem 45%.

Essa é a segunda rodada em que o Flávio aparece numericamente à frente de Lula. No levantamento de 3 de setembro, o senador pontuou 45%, e o chefe do Executivo somou 44%.

Ante a rodada anterior, a oscilação de Flávio foi de dois pontos percentuais. Lula variou um ponto percentual.

Os brancos e nulos reduziram de 8% para 6%. Já os indecisos saíram de 3% para 2%.

O levantamento também testou cenários de segundo turno com o escritor Augusto Cury (Avante). Contra Lula, há empate técnico. O psiquiatra registra 44% contra 43% do chefe do Executivo. Brancos e nulos correspondem a 11%. Outros 2% disseram não saber.

Já em eventual segundo turno composto por Flávio e Cury, o senador venceria. O parlamentar tem 43%. O escritor soma 36%. São 20% os brancos e nulos. Dos entrevistados, 2% disseram não saber.

De 6 a 9 de setembro, o PoderData entrevistou 3.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de setembro com o número BR-04914/2026.

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