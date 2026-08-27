PoderData/Aya: governo Lula é avaliado negativamente por 48% e positivamente por 33%
Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (27) mostrou que 48% avaliam negativamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já 33% consideram a gestão do petista “ótima ou boa”.
Outros 17% afirmaram que o trabalho do chefe do Executivo é “regular”. Dos entrevistados, 2% não souberam responder.
O chefe do Executivo registrou avaliação positiva da maioria do eleitorado só na região Nordeste. Segundo o levantamento, 41% disseram que o governo Lula é “ótimo ou bom”, enquanto 38% consideram “ruim ou péssimo”.
No Norte, 47% avaliam negativamente e 35%, positivamente.
Dos entrevistados do Centro-Oeste, 53% disseram que o trabalho do petista é “ruim ou péssimo”. São 28% os que consideram a gestão Lula “ótima ou boa”.
No Sudeste, o trabalho do chefe do Executivo é visto como “ruim ou péssimo” por 50%. Dos entrevistados da região, 31% disseram ser “ótimo ou bom”.
O governo Lula é avaliado negativamente por 58% do eleitorado sulista. Outros 29% veem positivamente o trabalho do petista à frente do Palácio do Planalto.
De 23 a 26 de agosto, o PoderData entrevistou 2.400 pessoas por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 21 de agosto com o número BR-04974/2026.
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