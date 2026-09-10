PoderData/Aya: Lula registra 38%; Flávio, 36% em 1º turno
Pesquisa do PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira (10) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) isolados na liderança do primeiro turno do pleito presidencial. O chefe do Executivo registra 38%. O parlamentar pontua 36%.
Segundo o levantamento, o escritor Augusto Cury (Avante) consolidou-se na terceira posição. Na rodada anterior, divulgada em 3 de setembro, o psiquiatra apareceu pela primeira vez na colocação com 10% das intenções de voto. Ele manteve o percentual.
O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), figura na sequência com 3%.
O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o coach Pablo Marçal (PRTB) registraram 2%.
Empatados com 1% estão:
- Hertz Dias (PSTU);
- Romeu Zema (Novo);
- Rui Costa Pimenta (PCO);
- Edmilson Costa (PCB).
A advogada Clariana Barão (DC), a dentista Samara Martins (UP) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
De 6 a 9 de setembro, o PoderData entrevistou 3.000 pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 4 de setembro com o número BR-04914/2026.
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