Diretores da PF colocam cargos à disposição após afastamento de Andrei

Em nota, 11 integrantes da cúpula da corporação afirmam apoio ao diretor-geral afastado e ao diretor de Inteligência; decisão foi tomada pelo ministro do STF André M

Diretores da Polícia Federal (PF) colocaram os cargos à disposição do diretor-geral substituto da corporação, William Marcel Murad, após o afastamento de Andrei Rodrigues e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. Em nota divulgada nesta terça-feira (8), os integrantes da cúpula da PF manifestaram apoio aos dois e criticaram a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, 11 diretores assinam o documento. Eles afirmam que Andrei tem uma trajetória profissional dedicada à PF e classificam como sem fundamento as acusações de atuação não republicana atribuídas aos dirigentes e à instituição.

“Para que fique absolutamente claro, repudiamos toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana. Tais acusações, desprovidas de fundamento, afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas condutas. Neste ato, colocamos nossos cargos à disposição do Diretor-Geral substituto” Diretores da Polícia Federal

A manifestação ocorre horas depois de Mendonça determinar o afastamento preventivo de Andrei e Leandro Almada. Segundo a decisão, há suspeitas relacionadas à produção e ao compartilhamento de relatórios de inteligência que teriam monitorado integrantes do STF e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Mendonça afirmou haver indícios de possível omissão, participação e conhecimento da elaboração dos documentos por oculpantes dos principais cargos da estrutura de inteligência da PF.

O ministro também determinou a abertura de procedimentos pela Corregedoria da corporação para apurar os fatos nas esferas penal e administrativo-disciplinar.

A decisão ainda suspendeu a produção, elaboração ou compartilhamento de relatórios de inteligência destinados à análise de atos praticados no exercício das funções de magistratura, advocacia pública e polícia judiciária.

Na nota, os diretores dizem que as acusações contra Andrei e Almada são “desprovidas de fundamento” e que não têm o poder de apagar a trajetória profissional dos dois. Eles também dizem repudiar qualquer tentativa de atribuir aos dirigentes ou à PF uma atuação não republicana.

Maioria no STF

Em plenário virtual nesta terça-feira, a Segunda Turma do STF formou maioria para manter o afastamento de Andrei. Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam Mendonça. Gilmar Mendes pediu vista do processo, suspendendo o julgamento.

Apesar da suspensão, a decisão de Mendonça continua valendo. Quem assume interinamente a chefia da corporação é o diretor-executivo da PF, William Murad.