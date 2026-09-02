Prefeitura de São Paulo contratou instituto de Mendonça sem licitação por R$ 380 mil

Anteriormente, Mendonça já havia imposto restrições à Loterj, proibindo a exploração de loterias e jogos eletrônicos fora do território fluminense

O Instituo Iter, fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em novembro de 2023, firmou um contrato sem licitação com a gestão do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), no valor de R$ 380 mil para o desenvolvimento de dois cursos de aperfeiçoamento aos servidores municipais no prazo de 3 meses, segundo contrato assinado em setembro de 2025.

“O prazo de vigência contratual será de 3 (três) meses, contando a partir da assinatura do contrato,

podendo ser prorrogado, desde que justificado”, segundo consta no documento.

Quem representou o Instituto Iter foi o CEO Victor Godoy Veiga, que assumiu após atuar como ministro da Educação de Jair Bolsonaro. Pela parte da prefeitura paulistana, o documento foi assinado digitalmente pela secretária Municipal de Gestão, a advogada Marcela Cristina Arruda Nunes.

O valor total, do documento foi de R$ 380 mil para prestação de serviços especializados de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores públicos de São Paulo, por meio da oferta dos cursos “Governança e Gestão Estratégica em Contratações Públicas” e “Excelência na Gestão e Fiscalização Contratual”, realizados no âmbito das ações formativas de competência da Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo – EMASP.

Para o curso de “Governança e Gestão Estratégica em Contratações Públicas”, o valor é de R$ 200 mil. Já o “Excelência na Gestão e Fiscalização Contratual” é de R$ 180 mil.

O prazo de pagamento era de 30 dias, a partir da data do ateste da documentação de pagamento por parte da fiscalização do contratante.

A Jovem Pan entrou emcontato com a Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) e o Instituo Iter, mas ainda não recebeu retorno até a publicação desta matéria.