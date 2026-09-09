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Política

PT organiza atos pelo país em 13 de setembro para reagir a avanço de Flávio Bolsonaro

Mobilizações serão realizadas em capitais e cidades estratégicas; São Paulo e Minas Gerais são vistos como pontos-chave para recuperação de Lula

João Vitor Revedilho

lula convenção
lula convenção ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O PT planeja organizar atos em todo o país no dia 13 de setembro para tentar reagir ao avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e recuperar a vantagem de Lula na disputa presidencial. A ideia é realizar mobilizações em todas as capitais e também em cidades consideradas estratégicas para a campanha.

Nos bastidores, a equipe do petista ligou o sinal de alerta após os últimos levantamentos apontarem empate entre Lula e Flávio. A avaliação dentro da campanha é que o cenário mudou após Lula se ver no meio do avanço da polêmica envolvendo seu filho, Fábio Luís da Silva, e da crise que atinge o Supremo Tribunal Federal (STF) há quase dez dias.

Os atos de 13 de setembro também serão uma resposta à mobilização organizada pela direita em 7 de setembro. Em São Paulo, a manifestação reuniu cerca de 28 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP.

A intenção do PT é demonstrar capacidade de mobilização e tentar retomar o ambiente de vantagem de Lula na corrida eleitoral. No dia 13, Lula deverá participar do evento de Florianópolis.

Apesar disso, o foco dos correligionários estará principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Os dois estados são considerados pontos-chave para a recuperação do petista e devem concentrar os principais investimentos da campanha na reta final da eleição.

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