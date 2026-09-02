Quaest: 71% dos eleitores estão decididos sobre voto; 29% falam que ainda podem mudar

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 2, mostra que 71% dos eleitores já estão decididos sobre a escolha do voto para presidente. Para outros 29%, a decisão ainda pode mudar.



A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07065/2026.



A pesquisa apontou que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as intenções de voto no primeiro turno, com 37%, contra 30% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Em seguida, aparecem Augusto Cury (Avante), com 10%, e Renan Santos (Missão), com 3%.



O levantamento mostra que a certeza sobre o voto é maior entre quem diz que irá votar em Lula (80%) e entre os que irão votar em Flávio Bolsonaro (75%). Entre quem irá votar em Cury, a escolha é definitiva para 52%. Já entre os que dizem que irão votar em Renan Santos, 43% afirmaram que a escolha é definitiva.