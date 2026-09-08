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Política

Quaest: Cleitinho tem 32%; Kalil e Patrus empatam em 11% ao governo de MG

Pesquisa mostrou que o senador se manteve isolado na liderança do primeiro turno

Estadão Conteúdo

Senador Cleitinho (Republicanos-MG)
O senador Cleitinho oscilou três pontos percentuais Ton Molina / Agência Senado

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8), sobre o cenário eleitoral de Minas Gerais, aponta que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) conta com 32% da intenção de voto, enquanto Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) pontuam 11%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Veja o resultado completo:

  • Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%;
  • Alexandre Kalil (PDT): 11%;
  • Patrus Ananias (PT): 11%;
  • Mateus Simões (PSD): 8%;
  • Gabriel Azevedo (MDB): 3%;
  • Flávio Roscoe (PL): 3%;
  • Ben Mendes (Missão): 2%;
  • Indecisos: 17%;
  • Branco/Nulo: 12%.

No último levantamento da Quaest, de 25 de agosto, o senador Cleitinho estava em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Outros quatro candidatos estavam empatados tecnicamente: Patrus Ananias, com 11%; Alexandre Kalil, com 10%; Mateus Simões, com 7%; e Gabriel Azevedo, com 5%.

Disputa do Senado em Minas Gerais

A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os mineiros vão escolher dois senadores. Confira os números:

  • Marília Campos (PT): 13%;
  • Aécio Neves (PSDB): 10%;
  • Carlos Viana (PSD): 8%;
  • Domingos Sávio (PL): 6%;
  • Marcelo Aro (PP): 4%;
  • Áurea Carolina (PSOL): 2%;
  • Marco Antônio Superman (Novo): 1%;
  • Carlin Moura (Avante): 1%;
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1%;
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%;
  • Fidélis Alcântara (UP): 1%;
  • Victória Mello Vic (PSTU): 1%;
  • Manoel Carvalho (MDB): 1%;
  • Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%;
  • Tião Pessoa (PCO): 0%;
  • Juiz Ramon Moreira (DC): 0%;
  • Indecisos: 29%;
  • Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21%.

Intenção de votos para a Presidência

A pesquisa também avaliou a intenção de voto dos mineiros para o cargo do Executivo. Confira o número:

  • Lula (PT): 31% (eram 30% em agosto);
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 31%);
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (era 1%);
  • Romeu Zema (Novo): 6% (eram 7%);
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 3%);
  • Renan Santos (Missão): 2% (eram 3%);
  • Samara Martins (UP): 0% (era 0%);
  • Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%);
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%);
  • Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%);
  • Clariana Barão (DC): 0% (era 0%);
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%);
  • Indecisos: 15% (eram 17%);
  • Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 8%).

A Quaest realizou 1.506 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado de Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e registrado no TSE sob o protocolo MG-04716/2026.

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