Quaest: Cleitinho tem 32%; Kalil e Patrus empatam em 11% ao governo de MG

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8), sobre o cenário eleitoral de Minas Gerais, aponta que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) conta com 32% da intenção de voto, enquanto Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) pontuam 11%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.

Veja o resultado completo:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%;

Alexandre Kalil (PDT): 11%;

Patrus Ananias (PT): 11%;

Mateus Simões (PSD): 8%;

Gabriel Azevedo (MDB): 3%;

Flávio Roscoe (PL): 3%;

Ben Mendes (Missão): 2%;

Indecisos: 17%;

Branco/Nulo: 12%.

No último levantamento da Quaest, de 25 de agosto, o senador Cleitinho estava em primeiro lugar com 29% das intenções de voto. Outros quatro candidatos estavam empatados tecnicamente: Patrus Ananias, com 11%; Alexandre Kalil, com 10%; Mateus Simões, com 7%; e Gabriel Azevedo, com 5%.

Disputa do Senado em Minas Gerais

A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os mineiros vão escolher dois senadores. Confira os números:

Marília Campos (PT): 13%;

Aécio Neves (PSDB): 10%;

Carlos Viana (PSD): 8%;

Domingos Sávio (PL): 6%;

Marcelo Aro (PP): 4%;

Áurea Carolina (PSOL): 2%;

Marco Antônio Superman (Novo): 1%;

Carlin Moura (Avante): 1%;

Ana Luiza do MLB (UP): 1%;

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%;

Fidélis Alcântara (UP): 1%;

Victória Mello Vic (PSTU): 1%;

Manoel Carvalho (MDB): 1%;

Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%;

Tião Pessoa (PCO): 0%;

Juiz Ramon Moreira (DC): 0%;

Indecisos: 29%;

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 21%.

Intenção de votos para a Presidência

A pesquisa também avaliou a intenção de voto dos mineiros para o cargo do Executivo. Confira o número:

Lula (PT): 31% (eram 30% em agosto);

Flávio Bolsonaro (PL): 27% (eram 31%);

Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (era 1%);

Romeu Zema (Novo): 6% (eram 7%);

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 3%);

Renan Santos (Missão): 2% (eram 3%);

Samara Martins (UP): 0% (era 0%);

Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%);

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%);

Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%);

Clariana Barão (DC): 0% (era 0%);

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%);

Indecisos: 15% (eram 17%);

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 8%).

A Quaest realizou 1.506 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado de Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo Comunicação e Participações S/A e registrado no TSE sob o protocolo MG-04716/2026.