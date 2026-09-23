Quaest: Cleitinho tem 37% e Patrus, 16% na disputa pelo governo de MG
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Cleitinho Azevedo (Republicanos) com 37% das intenções de voto para o governo de Minas Gerais. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 16%.
A diferença entre os dois é de 21 pontos percentuais, superior à margem de erro da pesquisa, de três pontos para mais ou para menos.
Na comparação com o levantamento divulgado em 8 de setembro, Cleitinho passou de 32% para 37%, enquanto Patrus foi de 11% para 16%. Os dois registraram variação nominal de cinco pontos.
Alexandre Kalil (PDT) aparece na terceira posição, com 8%, ante 11% anteriormente. A variação de três pontos está no limite da margem de erro. Mateus Simões (PSD) oscilou de 8% para 7%, enquanto Flávio Roscoe (PL) passou de 3% para 5%.
Confira os números
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% — eram 32%
- Patrus Ananias (PT): 16% — eram 11%
- Alexandre Kalil (PDT): 8% — eram 11%
- Mateus Simões (PSD): 7% — eram 8%
- Flávio Roscoe (PL): 5% — eram 3%
- Gabriel (MDB): 2% — eram 3%
- Ben Mendes (Missão): 1% — eram 2%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1% — era 0%
- Indira Xavier (UP): 0% — era 1%
- Rafael Duda (PSTU): 0% — era 0%
- Henrique Áreas (PCO): 0% — era 0%
- Indecisos: 16% — eram 19%
- Branco, nulo ou não vai votar: 7% — eram 12%
Os indecisos passaram de 19% para 16%, enquanto o percentual dos que afirmam votar em branco, anular ou não comparecer caiu de 12% para 7%.
A Quaest ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.
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