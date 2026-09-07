Quaest: Lula lidera com 36% e Flávio tem 29% no 1º turno
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial, com 36% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 29%.
O levantamento retrata o cenário eleitoral no Dia da Independência do Brasil, a menos de um mês do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.
Na comparação com a pesquisa divulgada em 2 de setembro, Lula oscilou de 37% para 36%, enquanto Flávio permaneceu com 29%.
Na terceira colocação, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 8%, ante 10% no levantamento anterior. Renan Santos (Missão) mantém 3%.
Ronaldo Caiado (PSD) passou de 1% para 3%, enquanto Romeu Zema (Novo) foi de 1% para 2%. Samara Martins (UP) aparece com 1%, mesmo percentual registrado anteriormente.
Confira os números
- Lula (PT): 36% — eram 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29% — eram 29%
- Augusto Cury (Avante): 8% — eram 10%
- Renan Santos (Missão): 3% — eram 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% — era 1%
- Romeu Zema (Novo): 2% — era 1%
- Samara Martins (UP): 1% — era 1%
- Edmilson Costa (PCB): 0% — era 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% — era 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% — era 0%
- Clariana Barão (DC): 0% — era 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0% — era 0%
- Branco, nulo ou nenhum: 8% — eram 7%
- Indecisos: 10% — eram 11%
Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 8%, ante 7% na pesquisa anterior. Já os indecisos passaram de 11% para 10%.
O levantamento é estimulado, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01720/2026.
continue lendo
- Lula e Flávio empatam com 41% em cenário de 2º turno, diz Quaest Jovem Pan · há 28 minutos
- Ato de Flávio em SP contra Lula e Moraes tem presença de 28,5 mil pessoas, aponta monitor da USP Jovem Pan · há 51 minutos
- Cury defende todas as investigações sobre o STF ‘doa a quem doer’ e manda abraço a Mendonça Estadão Conteúdo · há 1 hora
- Malafaia faz apelo ao STF para afastar Moraes: ‘Tem que tomar impeachment’ Júlia Lara · há 2 horas