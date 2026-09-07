Quaest: Lula lidera com 36% e Flávio tem 29% no 1º turno

Presidente oscila um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior; Augusto Cury passa de 10% para 8%

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (7) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial, com 36% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 29%.

O levantamento retrata o cenário eleitoral no Dia da Independência do Brasil, a menos de um mês do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Na comparação com a pesquisa divulgada em 2 de setembro, Lula oscilou de 37% para 36%, enquanto Flávio permaneceu com 29%.

Na terceira colocação, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 8%, ante 10% no levantamento anterior. Renan Santos (Missão) mantém 3%.

Ronaldo Caiado (PSD) passou de 1% para 3%, enquanto Romeu Zema (Novo) foi de 1% para 2%. Samara Martins (UP) aparece com 1%, mesmo percentual registrado anteriormente.

Confira os números

Lula (PT): 36% — eram 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 29% — eram 29%

Augusto Cury (Avante): 8% — eram 10%

Renan Santos (Missão): 3% — eram 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3% — era 1%

Romeu Zema (Novo): 2% — era 1%

Samara Martins (UP): 1% — era 1%

Edmilson Costa (PCB): 0% — era 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% — era 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% — era 0%

Clariana Barão (DC): 0% — era 0%

Hertz Dias (PSTU): 0% — era 0%

Branco, nulo ou nenhum: 8% — eram 7%

Indecisos: 10% — eram 11%

Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 8%, ante 7% na pesquisa anterior. Já os indecisos passaram de 11% para 10%.

O levantamento é estimulado, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01720/2026.