Partido terá 28 senadores a partir de 2027; 54 das 81 cadeiras da Casa foram disputadas neste domingo

PL elege 19 senadores e terá a maior bancada do Casa Alta do Congresso

O PL elegeu 19 senadores nas eleições deste domingo (4) e terá a maior bancada do Senado a partir de 2027. A sigla ficará com 28 das 81 cadeiras da Casa Alta, 12 a mais que os 15 integrantes que tem atualmente.

Dos 27 senadores que formarão a bancada do partido na próxima legislatura, 18 foram eleitos neste domingo e 9 ocuparão mandatos que seguem até 2031. O PL terá 18 cadeiras a mais que o PT, que ficará com a 2ª maior bancada, com 9 senadores.

O MDB terá a 3ª maior representação, com 8 integrantes. Em seguida aparecem o Progressistas e o União Brasil, com 6 senadores cada.

VEJA COMO FICARÁ A COMPOSIÇÃO DO SENADO

Partido Eleitos em 2026 Composição atual Bancada em 2027 PL 19 9 28 PT 6 3 9 MDB 7 1 8 PP 4 3 7 União Brasil 3 3 6 Republicanos 2 3 5 PSD 2 3 5 NOVO 3 – 3 PSB 2 1 3 PSDB 2 – 2 PODEMOS 2 – 2 Avante 2 – 2 PDT 1 – 1 Rede 1 – 1 Sem partido – 1 1 TOTAL 54 27 81

Neste ano, 54 das 81 cadeiras do Senado estavam em disputa. A cada 4 anos, são escolhidos 1/3 ou 2/3 dos integrantes da Casa. Em 2022, quando 27 vagas estavam em disputa, cada unidade da Federação elegeu um senador. Esses mandatos vão até 2031.

As outras 54 cadeiras foram renovadas neste domingo. Os eleitos assumem em fevereiro de 2027 para mandatos de 8 anos, que terminam em 2035. A composição de 2027 será formada pelos 54 senadores eleitos neste domingo e pelos 27 mandatos iniciados em 2023.

Dois de 27 cadeiras terão novos ocupantes. Sergio Moro (PL-PR) e Cleitinho (Republicanos-MG), eleitos para o Senado em 2022, venceram as disputas pelos governos do Paraná e de Minas Gerais neste domingo. Ao assumirem os governos, deixarão o Senado e serão substituídos pelos respectivos suplentes.

No Paraná, a vaga de Moro será ocupada por Luis Felipe Cunha (União Brasil). Em Minas Gerais, Alex Diniz (PL), assumirá a cadeira de Cleitinho. Com as duas mudanças, o PL perde a cadeira de Moro, mas recebe a de Cleitinho e mantém 9 integrantes entre os 27 mandatos que seguem até 2031.