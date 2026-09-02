RealTime Big Data: Eduardo Paes lidera disputa ao governo do Rio

Nas simulações de confronto direto, Paes vence nos cenários testados pelo instituto para um eventual segundo turno.

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (2) aponta que Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida ao governo do Rio de Janeiro com 35% das intenções de voto no cenário estimulado principal. Na sequência da disputa, Douglas Ruas (PL) aparece com 21%, seguido por Garotinho (Republicanos), que soma 7%. Com a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os líderes figuram isolados em suas posições.

Entre os demais nomes testados, William Siri (PSol) anota 5%, Coronel Busnello (Missão) marca 4% e André Marinho (Novo) registra 3%. Os pré-candidatos Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) têm 1% cada, enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 11%, e os eleitores indecisos representam 12% do total.

Segundo turno

Nas simulações de confronto direto, Paes vence nos cenários testados pelo instituto para um eventual segundo turno. Contra o candidato do PL, o atual prefeito carioca marca 41% contra 30% de Ruas. Nesta projeção específica, brancos e nulos chegam a 13%, e 16% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em um eventual embate contra o nome do Republicanos, a vantagem numérica se amplia. O pré-candidato do PSD vence Garotinho por 45% a 25%, com os votos brancos e nulos mantendo a mesma fatia de 13%. O índice de eleitores que preferiram não opinar oscila para 17%.

Rejeição eleitoral

O levantamento também mensurou o potencial de veto aos nomes apresentados. Garotinho lidera a rejeição com 61%, seguido por Eduardo Paes, rejeitado por 42% do eleitorado fluminense. Douglas Ruas aparece na terceira posição deste indigesto ranking, somando 29%, ligeiramente à frente de Cyro Garcia (28%) e William Siri (26%).

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 28 de agosto e 1º de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-08350/2026.