Atlas/Boomberg: Cleitinho tem 53% contra 41% de Patrus em eventual 2º turno em MG

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (23) também simulou cinco cenários de segundo turno para o governo de Minas Gerais

A pesquisa Atlas/Boomberg, divulgada nesta quarta-feira (23), simulou cinco cenários de segundo turno para a eleição ao governo de Minas Gerais. No confronto entre Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Patrus Ananias (PT), o senador aparece com 53,1% das intenções de voto, contra 41,1% do petista.

Brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 5,8%.

Veja os números:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 53,1%;

53,1%; Patrus Ananias (PT): 41,1%;

41,1%; Branco/nulo/não sabe: 5,8%.

Outros cenários de segundo turno

A pesquisa também testou outros quatro possíveis confrontos.

No cenário entre Cleitinho Azevedo e Alexandre Kalil (PDT), o senador aparece com 51,2%, contra 36,8% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Branco, nulo ou não sabe somam 12,1%.

Já contra Gabriel (MDB), Cleitinho tem 51,4%, enquanto o candidato do MDB registra 23,3%. O percentual de branco, nulo ou não sabe é de 25,3%.

Em um eventual segundo turno entre Patrus Ananias e Mateus Simões (PSD), o petista aparece com 43,8%, contra 31,9% do atual governador. Branco, nulo ou não sabe somam 24,3%.

No confronto entre Patrus Ananias e Flávio Roscoe (PL), o petista registra 42,7%, enquanto Roscoe tem 33,9%. Nesse cenário, 23,4% optam por branco, nulo ou não sabem.

Primeiro turno

A pesquisa também realizou um levantamento sobre o primeiro turno da eleição para o governo de Minas Gerais. Cleitinho Azevedo lidera com 39,3%, seguido por Patrus Ananias, com 31%.

Veja os números abaixo:

Cleitinho Azevedo: 39,3%;

39,3%; Patrus Ananias: 31%;

31%; Alexandre Kalil (PDT): 8,3%;

8,3%; Flávio Roscoe (PL): 7,3%;

7,3%; Mateus Simões (PSD): 5,6%;

5,6%; Gabriel (MDB): 2,7%;

2,7%; Ben Mendes (Missão): 1,4%;

1,4%; Outros: 0,5%;

0,5%; Voto branco/nulo: 2,3%;

2,3%; Não sabe: 1,5%.

A Atlas/Boomberg entrevistou 1.799 pessoas entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob os números MG-03290/2026 e BR-06996/2026.