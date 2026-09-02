‘Será meu discurso mais duro contra ele’, diz Malafaia sobre Moraes em 7 de Setembro

Pastor afirma que fará novas críticas ao ministro do STF durante a manifestação, em meio à divulgação de documentos sobre encontros e mensagens entre Moraes e Daniel Vorcaro

O pastor Silas Malafaia afirmou nesta quarta-feira (2) que fará seu “mais duro discurso” contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a manifestação da próxima segunda-feira, dia 7 de Setembro. A declaração foi enviada com exclusividade à Jovem Pan.

Segundo Malafaia, as críticas a Moraes são recorrentes em seus discursos e estariam relacionadas às medidas adotadas contra ele.

“Todas as manifestações eu fiz discurso denunciando o Moraes. Nessa manifestação vai ser o meu mais duro discurso contra ele” Pastor Silas Malafaia à Jovem Pan

O pastor também disse que considera que as denúncias feitas por ele contra o ministro estão entre os motivos para as medidas tomadas contra sua atuação. “Um dos motivos dele [aprender meu passaporte] e toda essa covardia contra mim foi as denúncias que eu fiz contra ele”, declarou.

A declaração de Malafaia ocorre em meio à repercussão da investigação que reúne documentos, mensagens, registros de encontros e informações sobre contratos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o escritório Barci de Moraes, comandado por Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes.

O ministro do STF André Mendonça retirou na terça-feira (1º) o sigilo de documentos da investigação. Segundo relatório da Polícia Federal (PF), foram identificadas mensagens e registros de encontros entre Vorcaro e Moraes.

O material também apresenta informações sobre um contrato firmado em janeiro de 2024 entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes. De acordo com a PF, a última alteração de uma das versões da minuta do contrato foi feita por um usuário identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.

O contrato previa 36 parcelas de R$ 3 milhões, totalizando R$ 108 milhões.

Encontros e mensagens

A investigação também identificou registros de encontros entre Vorcaro e Moraes em diferentes momentos. Em março de 2025, o banqueiro escreveu a pessoas próximas que estava “com o Ministro” e, posteriormente, que estava “com Moraes aqui”. Há ainda registros de outros encontros em abril daquele ano.

Os investigadores analisaram mensagens enviadas por Vorcaro ao contato salvo em seu celular como “Alexandre de Moraes BRASILIA”. Em outubro e novembro de 2025, o empresário fez questionamentos sobre o andamento das investigações relacionadas ao Banco Master.

Em nota, o escritório Barci de Moraes afirmou que Alexandre de Moraes foi consultado pelo setor de compliance antes da assinatura do primeiro contrato para verificar a existência de eventual impedimento legal. Segundo o escritório, não havia previsão de atuação perante o STF em processos relacionados ao Banco Master e, por isso, o contrato foi firmado e os serviços foram prestados.