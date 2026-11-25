Proposta autoriza alienação de terrenos e áreas em diferentes regiões do estado via leilão e possibilidade de desconto de 25%

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou à Assembleia Legislativa (Alesp) um projeto de lei que autoriza a venda de 58 imóveis pertencentes ao Estado. A lista inclui terrenos e áreas em diferentes municípios paulistas, entre eles São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Guarulhos e Araçatuba.

O projeto entrou em tramitação no Legislativo nesta semana e ainda não tem um relator definido. A tendência é que a votação do texto em plenário seja empurrada para o próximo mês ou até mesmo para 2027.

A proposta estabelece que a venda dos imóveis seja feita por meio de leilão público. O valor mínimo no primeiro leilão deverá corresponder ao preço de mercado, definido em laudo técnico de avaliação elaborado conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Caso o primeiro leilão não tenha interessados ou seja considerado fracassado, o governo poderá realizar uma segunda tentativa com desconto de 25% sobre o valor da avaliação vigente. Se a venda também não for concretizada, o imóvel poderá ser oferecido por venda direta, mantendo o desconto de 25% em relação ao valor indicado no primeiro edital.

A matéria ainda prevê que o Estado aceite precatórios como forma de pagamento na venda dos imóveis, permitindo que credores do poder público utilizem valores que têm a receber em processos judiciais para adquirir as propriedades. O desconto vale para créditos reconhecidos pelo Estado, suas autarquias, fundações e empresas dependentes.

Entre os imóveis incluídos na lista estão áreas na capital paulista, como um terreno de 11,5 mil metros quadrados na Rua Conde de Sarzedas, na região da Sé, e outro de 46 mil metros quadrados na Avenida Engenheiro Billings, no Jaguaré. Também aparece um terreno de mais de 309 mil metros quadrados na Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Arpoador.

A relação inclui ainda áreas de grande extensão no interior. Em Penápolis, o projeto prevê a venda de um terreno de aproximadamente 2,4 milhões de metros quadrados. Em Sertãozinho, a área listada tem mais de 23 milhões de metros quadrados. Há também imóveis em Campinas, Ribeirão Preto, Mococa, Piracicaba e Tietê.

Em alguns casos, o texto estabelece que as áreas ocupadas pela administração pública deverão ser excluídas da venda. A proposta também autoriza a Fazenda estadual a ceder direitos possessórios ou reais relacionados aos imóveis indicados no anexo.

O projeto altera ainda regras sobre a alienação de imóveis e estabelece novos limites de área para determinadas operações: até 10 mil metros quadrados para terrenos urbanos e até 100 hectares para imóveis rurais.