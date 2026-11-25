Veja quem são as mulheres cotadas por Lula para nova indicação ao STF

A escolha atenderia a uma demanda antiga de partidos de esquerda e movimentos sociais, frustrados no atual mandato com as indicações de dois homens

O objetivo do Palácio do Planalto é aprovar o escolhido antes da posse do novo Senado,

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar ainda neste ano um nome para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) desde o final de 2025 pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

O objetivo do Palácio do Planalto é aprovar o escolhido antes da posse do novo Senado, que terá perfil mais à direita a partir de 2027. A maior bancada será do PL, com 29 dos 81 senadores.

Lula sinalizou a aliados que poderia insistir no advogado-geral da União, Jorge Messias, rejeitado pelos senadores em abril, mas também acenou com a possibilidade de escolher outro nome diante da possibilidade de uma nova derrota. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que trabalhou contra a primeira indicação de Messias, demonstra novamente resistência.

Alcolumbre prefere outro caminho: a escolha de seu antecessor e aliado, Rodrigo Pacheco, empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) no final de setembro. Como mostrou o Estadão, Lula guarda mágoa de Pacheco, que não quis concorrer ao governo de Minas e, em sua visão, não o ajudou na campanha pela reeleição.

Além da resistência de Alcolumbre, as regras do Senado impedem que uma indicação rejeitada seja analisada novamente no mesmo ano. A menos que a regra seja alterada, isso significa que a eventual indicação de Messias só poderá ser analisada pelos senadores a partir de fevereiro.

O impasse levou Lula a considerar a indicação de uma mulher para a Corte. Entre as cotadas, estão as ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Regina Helena Costa, além da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Estela Aranha. Também estão no páreo a ex-ministra da Corte eleitoral Edilene Lobo e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet.

A escolha atenderia a uma demanda antiga de partidos de esquerda e movimentos sociais, frustrados no atual mandato com as indicações de dois homens, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Além da vaga de Barroso, Lula terá três indicações para o Supremo até o final do próximo mandato. Os ministros são aposentados compulsoriamente aos 75 anos, idade que Luiz Fux completará em abril de 2028; Cármen Lúcia, em abril de 2029; e Gilmar Mendes, em dezembro de 2030.

Veja abaixo possíveis nomes:

Regina Helena da Costa

É ministra do Superior Tribunal de Justiça desde 2013. Antes, foi procuradora do Estado de São Paulo e, depois, da República, juíza federal e desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Daniela Teixeira

A advogada foi indicada pelo próprio Lula ao STJ em 2023. Ela fez parte do Grupo Prerrogativas, coletivo de advogados de orientação progressista que é próximo ao PT e ao presidente. Também foi conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Estela Aranha

Indicada por Lula para o TSE, foi a autora da decisão que impediu a TV Globo de exibir o púlpito vazio com o nome do petista durante o debate presidencial do 1º turno. Foi secretária nacional de Direitos Digitais durante a passagem de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Depois, tornou-se assessora especial de Lula antes de assumir o cargo de ministra do TSE. Também fez parte do Grupo Prerrogativas.

Edilene Lobo

A advogada e professora universitária foi a primeira mulher negra a compor o TSE após ter sido escolhida por Lula como ministra substituta. Ela exerceu o cargo entre 2023 e 2025. Também atuou como advogada na campanha eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) ao Senado por Minas Gerais em 2018 e já foi homenageada pelo Prerrogativas.

Simone Tebet

Foi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas (MS), vice-governadora e senadora pelo Mato Grosso do Sul. Em 2022, ficou em terceiro lugar na eleição para Presidente da República e declarou apoio a Lula no segundo turno contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Após o pleito, assumiu o Ministério do Planejamento, que deixou em março para disputar a eleição. Tebet mudou o domicílio eleitoral para São Paulo e concorreu ao Senado, terminando em terceiro lugar.

*Com informações do Estadão Conteúdo