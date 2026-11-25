Em aceno ao PT, Cleitinho se une ao sobrinho de Dilma para atrair investimentos a MG

O governador eleito e Pedro Rousseff contaram que se reuniram na Embaixada da China para acordar novos negócios no estado

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), e os deputados federais eleitos Pedro Rousseff (PT-MG), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, e Gleidson Azevedo (Republicanos-MG), irmão do senador, reuniram-se nesta quarta-feira (25) com integrantes da Embaixada da China. Em vídeo publicado nas redes sociais, eles informaram que o encontro visou atrair investimentos para o estado.

No vídeo, Cleitinho disse que solicitaram autorização para a instalação de nova fábrica da montadora BYD em Minas Gerais. Pedro afirmou que a reunião foi “muito importante” para a captação de novos investimentos e recursos para o estado.

O petista também destacou que a luta é pela população mineira “independente de partido”. A fala foi endossada por Gleidson. “Eu sou de direita, ele de esquerda, mas a gente vai colocar Minas Gerais em primeiro lugar”, declarou o deputado eleito.

Ao fim da gravação, Cleitinho abraçou os dois e disse: “Vocês discutem no Plenário. Mas, em primeiro lugar, é o povo. Cês me ajudem a governar Minas Gerais. Vocês parem de brigar. A briga é pelo povo”.

O governador eleito apoiou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa à Presidência. Durante a campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Cleitinho deveria “ficar quietinho” no segundo turno. O chefe do Executivo também se colocou como a “única” oportunidade para o mineiro recuper o estado.