‘Divergências fazem parte’, diz Valdemar sobre críticas de Michelle a Flávio

Presidente nacional do PL afirmou que vai ser reunir com o senador e com a ex-primeira-dama

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota oficial por meio da conta do Instagram, na manhã desta quinta-feira (25), se pronunciando sobre as críticas feitas por Michelle Bolsonaro a seu enteado Flávio, pré-candidato à presidência pela sigla.

No texto, ele minimiza que as falas da ex-primeira-dama possam causar ruídos internos no partido e diz que o respeito às convicções individuais é um dos princípios fundamentais da legenda. Ao abordar o cenário político atual e os debates dentro do próprio PL, o presidente defendeu que visões distintas não representam fraqueza, mas sim a maturidade de um ambiente democrático e plural.

Costa Neto disse que ainda não conversou pessoalmente com Flávio e Michelle Bolsonaro após as falas da ex-primeira-dama, mas afirmou que vai se manifestar novamente após o encontro, porém, disse admirar opiniões individuais: “mas ja adianto que admiro a coragem dos que defendem aquilo que acreditam”.

Ao tentar minimizar a divergência, Valdemar afirmou que o partido segue unido, com o objetivo principal de vencer as eleições e tirar o atual governo do poder.

Declaração de Michelle

A esposa do ex-presidente publicou um vídeo em suas redes sociais na quarta-feira (24), dizendo ter sido humilhada por Flávio: “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”. Michelle afirmou ainda que o enteado vai toda semana à sua casa e nunca disse querer seu apoio na candidatura.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE), que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), que, conforme Michelle, chamou o próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Ela é contra o PL apoiar Ciro Gomes ao governo do estado e quer que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) seja uma das candidatas ao Senado do partido. O deputado André Fernandes disse na véspera que o desejo de Michelle não mudaria em nada a decisão do partido.

No vídeo, Michelle se manifestou sobre a decisão de se unir a Ciro Gomes e deixar o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e Priscila Costa de escanteio:

É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida?

Resposta de Flávio

O pré-candidato pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, negou as acusações, afirmando que nunca humilhou nenhuma mulher e que reconhece o trabalho de Michelle como presidente do PL Mulher e o cuidado que ela tem com seu pai, Jair. Ele ainda pediu desculpas caso tenha ofendido a madrasta.

Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.

O filho do ex-presidente disse que tentou contato com Michelle na manhã desta quarta-feira para convidá-la a participar de uma reunião organizada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com lideranças femininas, mas que não recebeu retorno.