Bolsonaro segue em situação estável e sem previsão de alta, diz boletim médico
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com situação médica estável e sem previsão de alta, informou o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25), pelo hospital DF Star.
“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia”Boletim médico
“Encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticoterapia. Segue sem previsão de alta hospitalar”, completou o boletim.
O ex-presidente foi internado na sexta-feira (20) e apresentou um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo (22).
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