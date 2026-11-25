Bolsonaro segue em situação estável e sem previsão de alta, diz boletim médico

Ex-presidente foi internado na sexta-feira (20); dois dias depois, no domingo (22), foi identificado um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral

Bolsonaro segue em situação estável e sem previsão de alta, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com situação médica estável e sem previsão de alta, informou o boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25), pelo hospital DF Star.

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia” Boletim médico

“Encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticoterapia. Segue sem previsão de alta hospitalar”, completou o boletim.

O ex-presidente foi internado na sexta-feira (20) e apresentou um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo (22).