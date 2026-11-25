Filipe foi condenado a 21 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado, após Bolsonaro perder as eleições de 2022

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nessa terça-feira (24) a destruição dos passaportes apreendidos de Filipe Martins, ex-assessor presidencial de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Moraes, os documentos perderam a finalidade que justificou a apreensão, uma vez que Filipe Martins está preso na Cadeia Pública de Ponta Grossa, no Paraná, e cumpre pena em regime fechado. Para o ministro, não há possibilidade de utilização dos passaportes para viagens ao exterior, nem interesse processual em mantê-los sob custódia judicial.

“Posteriormente, sobreveio a imposição de pena privativa de liberdade em regime fechado, circunstância que tornou desnecessária a manutenção dos documentos sob a guarda judicial. Estando o sentenciado recolhido ao sistema prisional, inexiste possibilidade de utilização dos passaportes para viagens ao exterior, finalidade própria desses documentos” Ministro Alexandre de Moraes

Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção, além do pagamento de 120 dias-multa. A condenação ocorreu pela participação na tentativa de golpe de Estado após Bolsonaro ser derrotado nas eleições de 2022.

De acordo com a decisão, o ex-assessor estava preso na unidade paranaense e havia cumprido 512 dias de pena até o útlimo dia 19 de novembro. Moraes também determinou que a 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa, responsável pela guarda dos documentos, adote as providências necessárias para a destruição dos passaportes.