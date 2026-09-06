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Política

Zema propõe poupança de R$ 1.000 para cada recém-nascido

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, Zema relacionou o financiamento da proposta ao combate à corrupção.

Estadão Conteúdo

Ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo)
Ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma poupança de R$ 1.000 para cada criança nascida no Brasil, com custo estimado em cerca de R$ 2,5 bilhões por ano para a União, está entre as propostas apresentadas pelo candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema. Em entrevista à Record que vai ao ar neste domingo (6), no programa Domingo Espetacular, ele disse que pretende usar a medida para estimular a formação de reserva financeira entre os brasileiros.

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, Zema relacionou o financiamento da proposta ao combate à corrupção. “Um por cento da corrupção que a gente enxugar, já dá pra fazer isso aí”, afirmou. No trecho divulgado pela emissora, o candidato não detalhou uma fonte específica de recursos nem como o aporte seria estruturado no orçamento.

Zema argumentou que a maior parte da população não tem o hábito de poupar e que, em muitos casos, ocorre o contrário. “A maioria dos brasileiros não tem nenhum tipo de poupança, às vezes é o contrário, infelizmente, são dívidas”, disse.

A ideia, segundo ele, é que o valor permaneça aplicado ao longo dos anos em investimentos ligados a ações de empresas e permita ao beneficiário acompanhar a evolução do recurso. Zema disse que isso funcionaria como um “aprendizado financeiro na prática”.

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