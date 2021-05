Ao vivo: Cabo Anselmo é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Jovem Pan/Arte Líder da Revolta dos Marinheiros e agente infiltrado em um grupo guerrilheiro, cabo Anselmo foi personagem importante durante o regime militar



O programa “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 10, a partir das 21h30, José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo, líder da Revolta dos Marinheiros, um motim de oficiais de baixa patente da Marinha que eclodiu em março de 1964 e acendeu o pavio para a derrubada do presidente João Goulart. Após os militares tomarem o poder, Anselmo foi expulso das Forças Armadas, exilou-se, entrou para o grupo guerrilheiro VAR-Palmares e, finalmente, virou agente duplo, entregando informações dos seus colegas de militância de esquerda às forças de repressão. A entrevista, ao vivo e presencial, será comandada pelo apresentador Augusto Nunes, que receberá na bancada J.R.Guzzo, colunista da “Revista Oeste”, do “Estadão” e da “Veja”, Roberto Cabrini, jornalista da Rede Record, Jorge Serrão, comentarista do programa “3 em 1”, da Jovem Pan, e Bruna Torlay, diretora de redação da revista “Esmeril”.

Assista ao programa ao vivo:

Contando entrevistas reprisadas, esta será a 34ª edição do Direto ao Ponto. Já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan personalidades como o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador de São Paulo, João Doria, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o procurador federal Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, e a deputada federal Bia Kicis. Na última segunda-feira, Augusto Nunes recebeu Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que falou sobre os ataques que recebe de grupos contrários ao governo Bolsonaro e a possibilidade de se candidatar a um cargo eletivo em 2022. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.