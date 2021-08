AO VIVO: Ministro Augusto Heleno é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Arte/Jovem Pan Heleno foi comandante militar da Amazônia e Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia



O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, será o convidado da 46ª edição do programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 16. Graduado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1969, Heleno foi também comandante militar da Amazônia e Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Além disso, foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Em 9 de maio de 2011, numa cerimônia no Quartel General do Exército em Brasília, passou para a reserva, após 45 anos de vida militar. Na última terça-feira, 10, Heleno participou de uma audiência secreta da Comissão de Inteligência do Congresso para discutir o papel dos órgãos de inteligência, como o GSI, comandado por ele. O ministro será sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes, a comentarista da Jovem Pan e colunista da Gazeta do Povo Cristina Graeml, a diretora de redação da Revista Oeste, Branca Nunes, o apresentador do programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, Victor Brown e o repórter especial da Folha de S. Paulo Fabio Zanini.

Acompanhe ao vivo:

O prestigiado programa já recebeu outros ministros do governo Bolsonaro, como o da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário e a da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, além dos ex-ministros da Saúde Eduardo Pazuello e do Meio Ambiente Ricardo Salles. Também passaram pela sabatina nomes como o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filósofo Luiz Felipe Pondé e o pentacampeão mundial Vampeta. Na última edição, o youtuber Allan dos Santos e os jornalistas Guilherme Fiuza, Leda Nagle e Paulo Eneas, editor do site de notícias Crítica Nacional, participaram de uma edição temática sobre liberdade de expressão. Fundador do site “Terça Livre”, Allan dos Santos comentou sobre a ação da CPI da Covid-19 de pedir a quebra do sigilo bancário do portal. “Eles tentam de alguma maneira impedir o crescimento de novas mídias que não estão naquele conluio tradicional onde você fica dependendo de uma Secom ou Assembleia Legislativa. As novas plataformas de assinatura tem assustado o stablishment porque acaba sendo um discurso que não é válido. Então eles tentam impedir que tenhamos patrocinadores e anúncios”, afirmou.