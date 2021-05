‘Direto ao Ponto’ reexibe entrevista com o empresário Luciano Hang; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix

Jovem Pan O empresário e dono da Havan começou a empreender com 12 anos



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, reprisa nesta segunda-feira, 17, a entrevista com o empresário e dono da Havan, Luciano Hang. Nascido em Brusque, interior de Santa Catarina, Hang começou a empreender aos 12 anos, mesma idade em que aprendeu a ler. Aos 21, comprou com dinheiro emprestado uma pequena fábrica de toalhas que estava fechando e foi dono de um bar, até abrir a Havan em 1986, aos 24 anos. Hang foi considerado pela revista Forbes Brasil em 2020 um dos 10 maiores bilionários, com um patrimônio estimado em R$ 18,72 bilhões. No dia 25 de março, o empresário anunciou, junto com Carlos Wizard, que iria doar 10 milhões de vacinas contra a Covid-19. Ele defendeu a compra de imunizantes por empresas, dizendo que isso ajudará a desafogar o sistema de saúde e aumentará a velocidade da vacinação no país. A bancada do apresentador Augusto Nunes terá Luis Artur Nogueira, jornalista e colunista da IstoÉ Dinheiro e do Portal IG, Branca Nunes, editora da Revista Oeste, Eleonora Pascoal, jornalista e correspondente nos Estados Unidos, e Joana Cunha, jornalista do Painel S.A. da Folha de S. Paulo e repórter de Mercado.

Acompanhe ao vivo:

Já passaram pela sabatina semanal da Jovem Pan diversos entrevistados relevantes, como seis ministros do governo federal, o vice-presidente Hamilton Mourão, o governador do Estado de São Paulo, João Doria, a deputada estadual Janaína Paschoal, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entre outros. Na última segunda-feira, o programa teve a participação de José Anselmo dos Santos, mais conhecido como Cabo Anselmo, que foi líder da Revolta dos Marinheiros, um motim de oficiais de baixa patente da Marinha que eclodiu no golpe militar de 1964. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitida pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.