Dicas de proteção e cuidados para a casa e a família

Desenvolver atividades que dão prazer e manter os espaços organizados são essenciais para a qualidade de vida; o que você tem feito para tornar esse momento mais seguro e prazeroso?

Pixabay/jarmoluk Em tempos de isolamento, transformar os ambientes com pequenas reformas, mudanças na decoração e até mesmo investir em uma nova pintura é uma maneira de levantar o astral dos moradores



As casas não são mais só locais de moradia. Elas se adaptaram às atuais necessidades e passaram a agregar novas funções. Em muitos casos, o quarto também passou a servir de escritório. A sala e a varanda agora também são espaços de prática de atividades físicas. A cozinha passou a reunir a família com mais frequência e atraiu novos interessados em culinária. E mais gente passou a encontrar no jardim uma forma de terapia e lazer. Nesse momento em que as pessoas estão mais dentro de casa, desenvolver atividades que dão prazer e manter os espaços organizados são essenciais para a qualidade de vida. Transformar os ambientes com pequenas reformas e mudanças na decoração também é uma maneira de levantar o astral dos moradores. Outra sugestão é investir em uma nova pintura, optando por cores que deixarão os espaços mais bonitos e aconchegantes.

Na hora de comprar as tintas, é importante optar por aquelas que, além da garantia de qualidade, também sejam capazes de proteger e cuidar da família. O gerente Sênior de Produtos da Suvinil, Henrique Ramos, explica que a marca oferece um trio de soluções que contemplam todas essas necessidades. “A relação das pessoas com a casa mudou. A casa passou a ser um local de trabalho, estudo e diversão das crianças. Pensando nisso, nós da Suvinil, marca que está presente nos lares ajudando as pessoas a pintarem suas próprias histórias através das cores, vimos a necessidade de levar ao conhecimento do público nossos produtos que, além de possibilitarem uma transformação estética, também têm qualidades que ajudam a proporcionar um ambiente mais seguro para as pessoas. Suvinil Família Protegida, Suvinil Tetos e Limpeza Total são produtos que podem ser aplicados dentro e fora de casa, que facilitam a limpeza e contam com tecnologia que combate fungos e bactérias”.

Suvinil Família Protegida é a melhor escolha para quem tem bebês e crianças em casa ou precisa de uma proteção redobrada, já que elimina 99% das bactérias por até dois anos e é aprovada pela Anvisa. A Suvinil Tetos é uma aliada poderosa contra o mofo, pois combate esses microrganismos que causam problemas alérgicos e respiratórios. Com ótima cobertura, é indicada para banheiros e ambientes úmidos. Já Suvinil Limpeza Total é mais uma opção para quem tem crianças e animais de estimação em casa, porque, além da facilidade na manutenção, disfarça pequenas imperfeições nas paredes. Para saber mais sobre as linhas de tintas é só acessar o site: suvinil.com.br/cuidado. Tá Explicado?