Cannabis Medicinal e a Saúde Cerebral
O uso do canabidiol (CBD) tem apresentado resultados importantes no tratamento de diversas condições neurológicas. No entanto, o sucesso dessa terapia exige critério médico e procedência rigorosa. O neurologista Dr. Renato Anghinah comenta sobre as evidências científicas atuais e explica para quais problemas o uso da cannabis medicinal já é uma realidade na prática clínica. Ele também reforça um alerta essencial: a eficácia e a segurança do tratamento dependem da busca por orientação especializada e locais certificados. Saiba o que a ciência já comprovou e como ter acesso seguro a essa alternativa terapêutica.
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