Prótese de mama: precisa retirar depois de 10 anos?
Existe uma ideia muito difundida de que prótese de mama tem prazo certo para sair: 10 anos. Mas será que é assim que essa decisão funciona? O cirurgião plástico Dr. Fabio Naccache explica o que realmente pesa na hora de decidir entre manter, trocar ou retirar as próteses, e por que o tempo, sozinho, não responde a essa pergunta. Assista ao vídeo para entender a explicação completa.
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