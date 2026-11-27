Existe uma ideia muito difundida de que prótese de mama tem prazo certo para sair: 10 anos. Mas será que é assim que essa decisão funciona? O cirurgião plástico Dr. Fabio Naccache explica o que realmente pesa na hora de decidir entre manter, trocar ou retirar as próteses, e por que o tempo, sozinho, não responde a essa pergunta. Assista ao vídeo para entender a explicação completa.