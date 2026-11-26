No pain, no gain: dor depois do treino é sinal de treino bom? | Monica Schapiro
Muita gente sai da academia achando que, quanto mais dolorido no dia seguinte, melhor foi o treino. Essa ideia é tão popular que virou até frase de motivação, mas ela tem um problema. A fisioterapeuta Monica Schapiro explica o que a dor tardia realmente significa, por que ela muda conforme o corpo se condiciona e em que momento deixa de ser algo esperado. Confira o vídeo completo.
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