Muita gente sai da academia achando que, quanto mais dolorido no dia seguinte, melhor foi o treino. Essa ideia é tão popular que virou até frase de motivação, mas ela tem um problema. A fisioterapeuta Monica Schapiro explica o que a dor tardia realmente significa, por que ela muda conforme o corpo se condiciona e em que momento deixa de ser algo esperado. Confira o vídeo completo.