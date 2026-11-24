Professor emérito da USP, jurista se destacou pela defesa dos direitos humanos e pela atuação no processo de redemocratização do Brasil

Reconhecido como defensor dos direitos humanos, Fábio Konder Comparato se destacou pela atuação na denúncia de violações praticadas ao longo das últimas décadas e pelo enfrentamento doutrinário ao regime militar

O jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), Fábio Konder Comparato, morreu na madrugada desta terça-feira, 24, aos 90 anos. O velório ocorrerá nesta terça, na Avenida Dr. Arnaldo, 300, das 11h às 15h. O enterro será no Cemitério da Consolação, às 16h.

Comparato formou-se em Direito pela USP em 1959, onde recebeu o título de livre-docente 7 anos depois. Em 1963, tornou-se doutor em direito pela Universidade de Paris. Em 1976, foi nomeado professor titular da FDUSP, onde se aposentou em 2006. Três anos mais tarde, recebeu o título de Professor Emérito. O jurista também recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra em 1999.

Em seu currículo está também a fundação da Escola de Governo, uma instituição que busca formar novos governantes e está presente em vários estados do país.

Em nota, a FDUSP diz ter recebido com profundo pesar a notícia da morte de Comparato e chamou a perda de “irreparável”. A instituição destacou ainda sua atuação contra a ditadura militar e atrocidades contra a democracia.

“Sua contribuição para o Direito brasileiro foi fundamental, não apenas pela dimensão e profundidade de sua obra, mas também pela coragem com que levou o pensamento jurídico ao debate público, afirmando o compromisso do Direito com a dignidade humana e a transformação democrática da sociedade”, escreveu a diretora da FDUSP, professora Ana Elisa Bechara, nas redes sociais.

O ex-diretor da FDUSP, Celso Campilongo, ressaltou sua contribuição “para a compreensão do lugar do Brasil no mundo, a crítica às nossas mazelas sociais e a defesa da democracia e dos direitos humanos.”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin também se manifestou sobre a morte. Em nota, chamou o jurista de “uma das mais expressivas referências do pensamento jurídico brasileiro” e afirmou que sua trajetória foi “marcada pelo compromisso com a democracia, a justiça social e a defesa dos direitos humanos”.

Além disso, Fachin enfatizou que Comparato influenciou gerações de juristas com suas produções acadêmicas voltadas ao Direito Constitucional, ao Direito Comercial e à teoria dos direitos humanos. Sua atuação no processo de redemocratização do país, na defesa das liberdades fundamentais e na consolidação do Estado Democrático de Direito também foi celebrada pelo ministro.

“O falecimento de Comparato representa uma perda inestimável para a comunidade jurídica e para a sociedade brasileira. O legado intelectual, ético e humanista do jurista permanecerá como patrimônio da cultura jurídica nacional e fonte de inspiração para as futuras gerações”, escreveu.