Em novembro, outros cinco óbitos foram registrados. No dia 2, duas pessoas morreram após um desabamento na cidade de São Paulo.

O Estado de São Paulo registrou dez mortes em decorrência de ocorrências relacionadas às chuvas em um intervalo de um mês. O levantamento é da Defesa Civil estadual. O período foi marcado por episódios de chuva intensa, enxurradas, quedas de árvores e desabamentos em diferentes municípios paulistas. Com os casos, registrados entre 24 de outubro e 23 de novembro, o total de óbitos associados aos temporais chegou a 30 desde o início de 2026.

Em 24 de outubro, duas pessoas morreram em Ourinhos após serem atingidas por uma descarga elétrica atmosférica enquanto estavam próximas a uma árvore. No dia seguinte, duas mulheres foram arrastadas pela correnteza ao tentar atravessar um córrego no bairro Casa Branca, em Jundiaí. Em 26 de outubro, uma mulher de 30 anos morreu depois que o veículo em que estava foi levado pela força da água em Pinhalzinho.

Em novembro, outros cinco óbitos foram registrados. No dia 2, duas pessoas morreram após um desabamento na cidade de São Paulo. Em 8 de novembro, um pescador de 50 anos morreu afogado após um acidente envolvendo duas embarcações no Rio Dourado, em Lins. Já no dia 11, uma pessoa morreu em uma ocorrência de enxurrada na capital paulista. A vítima mais recente foi registrada em 23 de novembro, em Ubatuba, onde uma mulher foi arrastada pela correnteza ao tentar atravessar a ponte de acesso ao bairro Casanga.

No acumulado do ano, a primeira morte relacionada às chuvas foi registrada em 14 de janeiro, em Taubaté, após a queda de uma árvore. Desde então, os óbitos foram provocados por diferentes tipos de ocorrência, como enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, desabamentos, descargas elétricas e quedas de árvores.

O período de temporais ocorre durante a intensificação do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. A Defesa Civil de São Paulo prevê que o fenômeno influencie o comportamento do clima ao longo da primavera, com possibilidade de temporais mais frequentes e episódios de calor intenso no Estado.

O órgão também aponta que a distribuição das chuvas pode ser irregular, com alternância entre períodos de instabilidade e intervalos de tempo seco. A atuação de sistemas meteorológicos pode favorecer episódios de precipitação intensa em diferentes regiões paulistas.

O boletim mais recente do Painel El Niño, elaborado por instituições como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica maior probabilidade de chuvas acima da média em partes do Sudeste entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Apesar da influência do El Niño sobre os padrões climáticos, os efeitos não são uniformes e dependem também de outros fatores atmosféricos e oceânicos. Por isso, a ocorrência de temporais e seus impactos em cada localidade precisam ser acompanhados por meio das previsões e dos alertas meteorológicos.