Acidente envolveu outros seis veículos e deixou quatro feridos; trânsito foi interditado nos dois sentidos da rodovia

Ainda não há previsão para a retirada da estrutura e a liberação da rodovia. A Nittrans, empresa responsável pelo trânsito de Niterói, alertou os motoristas sobre os congestionamentos nas vias próximas à ponte.

Uma carreta que transportava tubos tombou na manhã desta terça-feira (24) na BR-101, na altura do bairro Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente deixou quatro pessoas feridas e provocou a interdição da rodovia nos dois sentidos, comprometendo o acesso à Ponte Rio-Niterói e causando congestionamentos em diferentes pontos do município.

Segundo informações do g1, outros cinco carros e um ônibus foram atingidos no acidente. Parte da carga transportada pela carreta caiu sobre os veículos, enquanto alguns tubos atingiram um pórtico de sinalização, cuja estrutura ficou sobre a pista e impediu a circulação de motoristas.

Ainda não há previsão para a retirada da estrutura e a liberação da rodovia. A Nittrans, empresa responsável pelo trânsito de Niterói, alertou os motoristas sobre os congestionamentos nas vias próximas à ponte.

Transtornos na ponte

Antes do tombamento da carreta, outro acidente já havia prejudicado o deslocamento de motoristas em direção à capital fluminense. Um caminhão perdeu duas rodas enquanto trafegava pela Ponte Rio-Niterói, na altura da Grande Curva, fazendo com que o tempo de travessia chegasse a 50 minutos.

Equipes da concessionária responsável pela administração da ponte foram mobilizadas para realizar um reparo emergencial e recolocar as rodas no veículo. O congestionamento atingiu todos os acessos à ponte em Niterói, com reflexos no trânsito das vias municipais.