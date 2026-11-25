Carreta tomba e espalha carga de algodão na Marginal do Tietê e Bandeirantes
O tombamento de parte de uma carreta bitrem provoca congestionamento na Marginal do Tietê e na Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta quarta-feira (25), em São Paulo. O acidente espalhou parte de uma carga de algodão por trechos das duas vias e atingiu um carro. A ocorrência foi registrada às 5h52, segundo a Motiva Autoban, concessionária responsável pela rodovia. O acidente não deixou vítimas.
Na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, a carga ocupa parte da pista local e o trecho de transposição da pista expressa para a local. Há material espalhado também na vegetação lateral da via.
Na Rodovia dos Bandeirantes, a carga está na faixa da esquerda, próximo à alça de acesso à Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. O congestionamento na via chegava a 7 km por volta das 7h.
Na Marginal do Tietê, o trânsito apresenta lentidão antes da Ponte do Piqueri, pela pista lateral, em direção ao ponto do acidente. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) auxiliam na organização do trânsito.
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