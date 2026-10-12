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Brasil

Criminosos furtam R$ 5 milhões em joias após quebrar paredes de loja em SP

Ninguém foi preso até o momento

Estadão Conteúdo

Polícia Civil de SP
Polícia informou que os ladrões passaram por duas lojas de roupas antes de invadir a loja de joias Divulgação

Criminosos furtaram cerca de R$ 5 milhões em joias de uma loja na rua Oscar Freire, em Cerqueira César, na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (12). Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a Polícia Civil, os ladrões invadiram um imóvel vizinho em obras e romperam paredes para acessar a joalheria. Antes de chegar ao estabelecimento, passaram por duas lojas de roupas, de onde também furtaram vários produtos.

Para evitar o registro da ação, os criminosos cobriram as câmeras de monitoramento com papel-alumínio e desativaram os sistemas de alarme.

Imagens feitas do lado de fora do estabelecimento mostram a movimentação do grupo. Após o furto, os suspeitos fugiram.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como furto qualificado, a forma mais grave do crime de furto.

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