Ministra relatora do caso havia suspendido o pagamento ao acolher embargos de declaração, em recurso da empresa Vale, responsável pelo rompimento

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e liberou os recursos destinados ao pagamento do novo auxílio emergencial à população atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. A decisão monocrática foi publicada na última quinta-feira, 19.

No STJ, a ministra relatora do caso havia suspendido o pagamento ao acolher embargos de declaração, em recurso da empresa Vale, responsável pelo rompimento. O recurso da empresa ao STJ foi feito após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) manter a decisão da primeira instância, que determinava que a Vale custeasse o benefício depois do esgotamento dos valores de um Programa de Transferência de Renda fixado em acordo de 2021.

O pedido pela suspensão da tutela provisória enviado ao STF foi formulado pelo Município de Brumadinho. O rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão em janeiro de 2019 resultou na morte de 272 pessoas.

O pedido do município sustentou que o rompimento ocasionou impactos ambientais, econômicos, sociais, e que mesmo depois de sete anos os danos permanecem, com repercussão na saúde, subsistência, produção econômica e assistência social das comunidades.

Na decisão, o ministro afirma que as instâncias ordinárias da justiça “registraram que os efeitos do desastre permanecem em curso, caracterizando situação de dano continuado, com atividades econômicas ainda não integralmente restabelecidas, persistência de impactos ambientais e atraso relevante em diversos eixos da reparação socioeconômica e socioambiental”.

Para Fachin, a continuação dos efeitos do desastre justifica a adoção de medidas para evitar prejuízos aos serviços públicos essenciais da região, assim como ao funcionamento econômico e social e da capacidade administrativa da cidade.