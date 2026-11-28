A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco de tempestades ao longo deste sábado (28). Após uma manhã com registros de chuva fraca e isolada, a combinação de calor, umidade e sistemas meteorológicos deve provocar pancadas de moderada a forte intensidade em diversas regiões, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo.

Desde a meia-noite, o órgão já enviou seis alertas por SMS informando sobre chuvas isoladas nas regiões noroeste e central do estado, além do Vale do Ribeira e do Litoral Paulista.

De acordo com a previsão, os acumulados mais expressivos devem se concentrar nas regiões central e leste, com atenção especial para o Litoral Norte, onde a chuva tende a ser mais intensa e persistente. Como o solo segue muito úmido — e até encharcado em alguns pontos devido às chuvas dos últimos dias —, há risco elevado de alagamentos, enxurradas, elevação de rios e córregos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta e locais vulneráveis.

Alagamento no interior

Na noite de sexta-feira (27), por volta das 23h, a chuva forte já causou transtornos em Ipuã, no interior paulista. O Córrego da Água Branca transbordou e provocou o alagamento temporário da via de acesso que liga o município a Ituverava. Equipes atuaram na limpeza do trecho, que já foi liberado para o tráfego. Não houve registro de vítimas nem de veículos atingidos.

Temperaturas

O sábado começou com clima mais ameno e leve sensação de frio em parte do estado. Na capital paulista e em trechos da faixa leste, a nebulosidade deve segurar o aquecimento, com máximas de até 24°C. Já nas regiões norte e oeste, a tarde será mais quente, com termômetros próximos dos 30°C.

Orientações à população

Diante da previsão de tempo severo, a Defesa Civil reforça as recomendações de segurança:

Alagamentos e enxurradas: Não atravesse ruas alagadas ou trechos com correnteza, a pé ou de carro, e mantenha distância de rios e córregos.

Não atravesse ruas alagadas ou trechos com correnteza, a pé ou de carro, e mantenha distância de rios e córregos. Deslizamentos: Fique atento a rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e sinais de movimentação de terra. Ao notar qualquer indício de risco, deixe o local imediatamente e acione o socorro.

Fique atento a rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e sinais de movimentação de terra. Ao notar qualquer indício de risco, deixe o local imediatamente e acione o socorro. Raios: Procure abrigo em edificações fechadas e evite áreas abertas, árvores isoladas e estruturas metálicas.

Procure abrigo em edificações fechadas e evite áreas abertas, árvores isoladas e estruturas metálicas. Ventos fortes: Recolha objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, mantenha distância de árvores, postes e placas que possam cair.

Granizo: Abrigue-se longe de janelas, vidros e coberturas frágeis e, sempre que possível, estacione veículos em locais cobertos.

Abrigue-se longe de janelas, vidros e coberturas frágeis e, sempre que possível, estacione veículos em locais cobertos. Áreas de risco: Moradores de regiões sujeitas a inundações e escorregamentos devem acompanhar os avisos oficiais e buscar abrigo seguro ao menor sinal de perigo.

Serviço

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.