Para os próximos dias, a previsão aponta que instabilidade do clima deve continuar no Estado de São Paulo.

Um deslizamento de terra ocorrido por volta das 4h desta quarta-feira, 25, matou uma mulher de 21 anos e o filho dela, de apenas um ano, na zona rural de Monte Alegre do Sul, no interior de São Paulo.

O caso aconteceu na Estrada Vicinal Nelson Nassif, no Sítio Novo Mundo, bairro dos Limas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, cinco pessoas estavam na casa quando parte da estrutura desabou, soterrando Tabata Raíssa Casagrande de Araújo e Henry Felipe Honório de Araújo. Chuvas ocorriam na região.

O Samu e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência e confirmaram as mortes no local antes da retirada dos corpos.

Frente fria

Para os próximos dias, a previsão aponta que instabilidade do clima deve continuar no Estado de São Paulo. Uma frente fria avança pelo litoral paulista entre esta quarta-feira, e quinta-feira, 26. Na quinta-feira, o tempo se mantém instável com chuvas intermitentes e derruba as temperaturas em relação aos dias quentes anteriores, enquanto a tendência para o fim de semana indica redução gradual na intensidade das chuvas.