Fuvest 2027 reúne mais de 106 mil inscritos neste domingo; veja regras e horários

Primeira fase do vestibular da USP será aplicada em 88 locais e terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos que na edição anterior

A primeira fase da Fuvest 2027, principal vestibular de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), será realizada neste domingo (1º), em 88 locais de prova. Ao todo, 106.165 candidatos estão inscritos no processo seletivo, que oferece 8.147 vagas em cursos de graduação da universidade. Nesta edição, o exame terá uma mudança importante: o número de questões de múltipla escolha foi reduzido de 90 para 80, embora o tempo de duração permaneça em cinco horas.

Segundo a organização, o número de inscritos caiu aproximadamente 5% em comparação com o vestibular anterior, que registrou 111.480 participantes. Entre os candidatos deste ano, 12.337 são treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e participam da avaliação para conhecer o formato do exame. Os outros 93.828 concorrem efetivamente às vagas disponíveis.

Das 8.147 vagas oferecidas, 4.888 são destinadas à ampla concorrência, 2.053 a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e 1.206 a candidatos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A prova abordará conteúdos de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, matemática, português, química e sociologia. A redução no número de perguntas faz parte das mudanças anunciadas pela Fuvest para o processo seletivo de 2027.

Regras para candidatos

Os participantes devem comparecer aos locais de aplicação com antecedência e apresentar um documento de identificação válido, em formato físico ou digital. Para responder às questões, é obrigatório utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, com corpo transparente.

Também é permitido levar água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha, apontador e régua transparente. Itens médicos podem ser utilizados desde que tenham recebido autorização prévia da organização.

Por outro lado, a Fuvest proíbe o uso de relógios, equipamentos eletrônicos, marca-textos, canetas que não sejam esferográficas, lápis com tabuada, compassos, materiais impressos para consulta, corretivos, protetores auriculares e fones de ouvido. Chapéus e óculos de sol também estão entre os itens não permitidos durante a avaliação.

Cursos mais concorridos

Medicina permanece como o curso mais disputado da Fuvest, com 76,3 candidatos por vaga. Apesar de continuar na liderança, a concorrência apresentou queda de 14,4 candidatos por vaga em relação ao vestibular de 2026.

Na segunda posição aparece psicologia, no campus de São Paulo, com 50,9 candidatos por vaga. Em seguida estão psicologia em Ribeirão Preto, com 37,5; relações internacionais, com 34,8; e audiovisual, com 30,8 candidatos por vaga.

Calendário do vestibular

Após a aplicação da primeira fase neste domingo, os candidatos deverão acompanhar as próximas etapas do processo seletivo. A lista de convocados para a segunda fase, acompanhada dos respectivos locais de prova, será divulgada em 23 de novembro.

Confira as principais datas da Fuvest 2027: