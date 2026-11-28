A sétima linha do sistema metroviário de São Paulo ainda está em operação transitória

Segundo o Metrô, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado

A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo está paralisada em toda a extensão na manhã deste sábado (28), devido a uma queda de energia na subestação elétrica que abastece o metrô, conforme a última atualização divulgada pela companhia às 6h43.

Segundo o Metrô, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado, com ônibus gratuito disponível para atender os passageiros ao longo de todo o trajeto da linha.

A companhia disse que reforçou o quadro de funcionários para auxiliar e orientar os passageiros no uso dos ônibus. Em nota, o Metrô pediu desculpas pelos transtornos e disse que trabalha para restabelecer a operação o mais rápido possível.

Inaugurada em março deste ano, quando iniciou a operação assistida, a Linha 17-Ouro liga o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, à Estação Morumbi, onde há integração com a Linha 9-Esmeralda de trens.

Desde 30 de setembro, o monotrilho opera das 6h às 22h, de segunda a sábado. Anteriormente, o atendimento aos passageiros ocorria das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A sétima linha do sistema metroviário de São Paulo ainda está em operação transitória. Quando totalmente concluída, contará com 18 estações e conectará os distritos do Morumbi e do Jabaquara.