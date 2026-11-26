Sudeste pode ter chuva de até 110 mm e risco de inundações nesta quinta
A previsão de chuvas intensas mantém os quatro estados do Sudeste sob risco de alagamentos e inundações nesta quinta-feira (26). Segundo a Climatempo, os acumulados podem variar entre 80 e 110 milímetros no Litoral Norte de São Paulo, na capital e no norte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e em parte do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
A atuação de áreas de instabilidade, associada às características do relevo dessas regiões, favorece a formação de nuvens carregadas. Além dos elevados volumes de precipitação, há possibilidade de rajadas fortes de vento durante os temporais.
O Centro-Oeste também deve registrar pancadas intensas, enquanto áreas do Norte e do litoral nordestino terão condições favoráveis à ocorrência de tempestades. A mudança na direção dos ventos deve provocar uma queda moderada das temperaturas em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos estados do Sul, sem previsão de frio intenso.
Risco de inundações
Em São Paulo, as áreas mais suscetíveis a temporais são o Litoral Norte e o Vale do Paraíba. A preocupação é maior nos municípios litorâneos, onde os elevados acumulados de chuva aumentam o risco de alagamentos e inundações.
No Rio de Janeiro, a previsão indica precipitações intensas tanto na capital quanto no norte fluminense, com volumes que podem alcançar 110 milímetros em algumas localidades. No Espírito Santo e em Minas Gerais, as chuvas mais volumosas devem se concentrar no sul capixaba e em parte do Vale do Rio Doce, embora outras áreas dos dois estados também possam registrar temporais.
Temperaturas no Sul
A entrada de ar mais frio deve amenizar as temperaturas nos três estados da região Sul nesta quinta-feira. No Rio Grande do Sul, municípios ainda enfrentam as consequências das tempestades registradas nos últimos dias.
Em Tupanciretã, atingida por um temporal na sexta-feira (20), o Ministério da Saúde enviou dois kits emergenciais de medicamentos e insumos hospitalares, com capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por mês. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) também auxiliaram na retomada dos atendimentos em duas unidades básicas de saúde.
Temporais no Centro-Oeste
A combinação de temperaturas elevadas e umidade atmosférica deve provocar pancadas fortes em praticamente todo o Centro-Oeste. O sul de Mato Grosso do Sul está entre as áreas que exigem maior atenção devido ao deslocamento de instabilidades pela região.
As precipitações podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, com possibilidade de temporais em diferentes localidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e do Distrito Federal.
Chuvas no Norte
Rondônia e Acre devem concentrar as chuvas mais intensas da região Norte nesta quinta-feira. A presença de áreas de instabilidade sobre os dois estados favorece a ocorrência de pancadas fortes ao longo do dia.
Instabilidades no Nordeste
No Nordeste, a circulação dos ventos nas camadas mais altas da atmosfera deve favorecer a formação de nuvens carregadas na faixa litorânea do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco.
Ao contrário do Sudeste, onde são esperados volumes elevados de precipitação, as chuvas no litoral nordestino devem ocorrer de forma localizada, com possibilidade de pancadas intensas, mas de curta duração.
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