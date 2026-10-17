Manaus amanhece coberta por fumaça de queimadas; prefeitura faz apelo

Poluição decorrente das queimadas na região voltou a afetar a visibilidade, alterar a rotina da capital amazonense e acender o alerta para os impactos na saúde pública

A cidade de Manaus amanheceu neste sábado (17) encoberta por uma densa camada de fumaça, registrando índices extremos de poluição atmosférica. De acordo com dados da Defesa Civil municipal, por volta das 6h30, a concentração de material particulado fino (PM2,5) alcançou 401,4 microgramas por metro cúbico — valor significativamente acima dos limites considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A poluição decorrente das queimadas na região voltou a afetar a visibilidade, alterar a rotina da capital amazonense e acender o alerta para os impactos na saúde pública. Grupos vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, são os mais prejudicados pela exposição aos poluentes.

Diante do agravamento da situação, o prefeito Renato Junior cobrou publicamente uma ação integrada entre governos estadual, federal e instâncias internacionais para combater os focos de incêndio no ecossistema regional.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a fumaça que atinge a capital é originária de queimadas em cidades vizinhas e outros estados da Região Norte. Em pronunciamento, ele argumentou que o município tem atuado em frentes locais — como o plantio de árvores, a irrigação de áreas públicas e campanhas de conscientização nas zonas urbana e rural —, mas ressaltou que o controle de incêndios florestais fora dos limites da capital exige intervenção de esferas superiores de governo.

A prefeitura orientou a população a evitar atividades ao ar livre e manter o uso de máscaras para reduzir os impactos da fumaça. A administração municipal informou ainda que a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS) está de prontidão para atender casos decorrentes de problemas respiratórios causados pela poluição atmosférica.