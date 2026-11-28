Com presença de ministra, fórum internacional debate violência e assédio nas relações entre mulheres
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa, neste domingo (29), da abertura do 1º Fórum Internacional pelo Reconhecimento e Conscientização do Wollying, termo utilizado para descrever comportamentos recorrentes de exclusão, silenciamento, constrangimento e desqualificação praticados entre mulheres. O evento, online e gratuito, reunirá mais de 50 participantes de 16 países dos cinco continentes.
Organizado pelo Instituto Quais de Mim Você Procura (QDM), o fórum terá 14 horas de programação, das 8h às 22h, com a participação de jornalistas, pesquisadoras, lideranças e especialistas de diferentes áreas. A ministra tem participação prevista para as 9h, no horário de Brasília.
A proposta é discutir comportamentos que, muitas vezes, são tratados como rivalidade, competição ou desentendimentos pessoais, mas que, quando praticados de forma sistemática, podem provocar danos à reputação, restringir oportunidades profissionais e afetar a saúde mental das mulheres.
Entre as participantes confirmadas estão as jornalistas Izabella Camargo, Neivia Justa e Luciana Gardin, além de Adela Del Viso, da Argentina, e Cecilia Bandim, da Bolívia.
O que é o wollying?
O termo é utilizado pelas organizadoras do evento para identificar práticas recorrentes de hostilidade entre mulheres, tanto em ambientes profissionais quanto nas relações pessoais. Entre os comportamentos associados ao fenômeno estão a exclusão de grupos, a disseminação de rumores, a desqualificação profissional e o comprometimento da imagem de outras mulheres.
No Brasil, o debate é promovido pela empresária e escritora Kátia Teixeira, fundadora do Instituto QDM, que apresentou o tema em um evento na Câmara Municipal de São Paulo em 2021. Neste ano, a discussão também foi levada à 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW), no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, segundo a organização.
“O que estamos propondo não é criar mais uma guerra entre mulheres. É exatamente o contrário. É reconhecer comportamentos que machucam para que possamos interrompê-los e construir relações mais conscientes”, afirma Teixeira.
De acordo com o instituto, um manifesto voltado à conscientização sobre o tema já reúne mais de 1.200 assinaturas. O fórum pretende aproximar representantes da sociedade civil, do poder público e da iniciativa privada para discutir formas de identificação e prevenção dessas práticas.
Serviço
- Evento: 1º Fórum Internacional pelo Reconhecimento e Conscientização do Wollying
- Data: domingo, 29 de novembro
- Horário: das 8h às 22h (horário de Brasília)
- Participação da ministra das Mulheres: 9h
- Formato: online e gratuito
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